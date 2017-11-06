 Beşiktaş’ta bir değişiklik – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş’ta bir değişiklik

    Beşiktaş’ta bir değişiklik
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki Fransa temsilcisi Monaco maçından farklı olarak Oğuzhan Özyakup'un yerine Anderson Talisca'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında da tek değişiklik yaparken, o müsabakada ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup'a ise yedek kulübesinde tuttu.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş’ta bir değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.