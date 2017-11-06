Beşiktaş’ta bir değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki Fransa temsilcisi Monaco maçından farklı olarak Oğuzhan Özyakup'un yerine Anderson Talisca'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında da tek değişiklik yaparken, o müsabakada ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup'a ise yedek kulübesinde tuttu.