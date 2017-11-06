Başkan Orman yalnız bırakmadı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıları İzmir deplasmanında yalnız bırakmadı.

Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmaya özen gösteren Fikret Orman, karşılaşmayı tribünden takip ederken, İzmir'de bir dizi ziyaretlerde de bulundu. Siyah-beyazlıların Başkanı, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği'ni ziyaret etti. Yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ev Metin Albayrak'ın da katıldığı ziyarette Orman, Aşkın'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.