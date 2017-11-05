 Uzatmalı zafer – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Uzatmalı zafer

    Uzatmalı zafer

    Beşiktaş SJ, normal süresi 77-77 biten maçta Darüşşafaka’yı uzatmalarda geçerek ligde 3’üncü galibiyetine ulaştı. Galatasaray ise Eskişehir Basket’e direnemedi: 64-70

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, normal süresi 77-77 biten maçta Darüşşafaka'yı uzatmada 88-84 yendi. Kartal, bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 3. kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Strawberry ve Sertaç ikilisi 42 sayı üretip zaferde başrol oynadı. Diğer sonuçlar: Eskişehir-Galatasaray: 64-70, Büyükçekmece- Gaziantep Basketbol: 98-78.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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