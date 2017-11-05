 Süreyya’dan taraftara üçlü! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Süreyya’dan taraftara üçlü!

    Süreyya’dan taraftara üçlü!
    BEŞİKTAŞ'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner, İzmir'de taraftarlara üçlü çektirdi. Siyah-beyazlıları, dün akşam saatlerinde indiği İzmir'de kalabalık bir taraftar topluluğu karşıladı. Süreyya Soner, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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