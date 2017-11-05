Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum

PSG'nin Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın ağzından Beşiktaş eksik olmuyor. Başarılı savunma oyuncusu "Şampiyonlar Ligi'nde maçlarını takip ettiğim ve beğendiğim üç takım var. M. City, M.United ve Beşiktaş." açıklamasını yaptı.

Brezilyalı oyuncu daha önce de instagram'dan paylaştığı bir videoda oğluna 'Beşiktaş' demeyi öğretiyordu.