Ocak’ta imkansız Haziran’da belki!

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun’u ara transferde göndermeme kararı alırken, sezon sonunda çok cazip teklif gelirse değerlendirmeye alacak

BEŞİKTAŞ'ın, hatta belki de Türk futbolunun bu sezon en çok konuşulan ismi olan Cenk Tosun'un durumu gün geçtikçe netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde adeta takımı sırtlayan Cenk Tosun'u devre arasında kesinlikle satmama kararı aldı. Beşiktaşlı yöneticiler, Güneş'in de sezon sonuna kadar takımda kalması yönünde rapor verdiği Cenk'i devre arasında satmamaya karar verdi.



ASGARİ 25 MİLYON EURO

CENK'in satılması sonrası oluşabilecek kötü sonuçların faturasının ağır olacağını düşünen siyahbeyazlı yönetim, transfer teklifi ile gelen takımları 'sezon sonu görüşelim' diye geri çevirme kararı aldı. Hatta bu kulüplere menajerler aracılığıyla "25 milyon euro'dan aşağıya bir teklifle gelmeyin" haberi gönderildi. Crystal Palace'ın yıldız golcüye olan ilgisi hala sürerken, N. United da oyuncu için nabız yokluyor. Ayrıca Velancia'nın da Cenk'i takip ettiği biliniyor.



HER FORVETTEN BİR ŞEY ÖĞRENDİ

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde attığı gollerle dünya çapında bir yıldız olma yolunda dev adımlar atan Cenk Tosun, kariyeri boyunca birbirinden değerli forvet oyuncuları ile çalıştı. Hepsinden bir şeyler kaptı, kapmaya da devam ediyor. İşte Cenk'in gelişimine yardım eden o rakipleri:



* Frankfurt'ta oynarken Alexander Meier'den: Kafayla şut atmayı.

* G.Antep'e ilk geldiği dönemde Mehmet Yılmaz'dan: Kafayla top indirmeyi.

* Yine G.Antep'te Julio Cesar'dan: Kanatta da oynamayı.

* Muhammed Demir'den: En kapalı alanda kaleye şut atmayı.

* Mario Gomez'den: Sırtı dönük takımı öne taşımayı. Kaleyi görmeyi.

* Demba Ba'dan: Tek ve öldürücü bitirişi.

* Aboubakar'dan: Yeteneklerini zorlamayı.

* Ömer Şişmanoğlu'ndan: Yedek beklemeyi sorun etmemeyi.

* Mustafa Pektemek'ten: Sakatlandığın zaman bile moralini yüksek tutmayı.

* Negredo'dan: Kendine en kötü zamanda bile güvenmeyi