Güneş: Benim yerime biri lazım!
Ligde Göztepe’yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendine yardımcı istemediğini anlatarak, “Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım. Bunu da yazın. Bizden memnun olmayanlar da var” diye konuştu.
4 maçta kaybettikleri puanlardan dolayı eleştirilere maruz kaldıklarını hatırlatan Güneş, "Saygısızlık olmadıktan sonra bu eleştirileri normal karşılarız. Bizim kültürümüzde çocuğumuzu severken bile döveriz. Puan kaybedince eleştiri olacaktır. Tamer hoca bizden ayrılınca üzüldük. Ama yanıma illaki birilerini sokmaya çalışıyorlar. Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım. Bunu da yazın. Bizden memnun olmayanlar da var" diye konuştu.
Geçtiğimiz 2 sezon yardımcılığını yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile maçtan önce konuştuklarını da aktaran Güneş, "İşini çok seviyor ve başarılı gidiyor. İnşallah başarılı olur. İşi kolay değil, daha işin başında. Biz bu akşam kaybetseydik 'Çırak ustayı geçti' diyeceklerdi ama şartlar itibariyle Beşiktaş'ın yenmesi normal" dedi.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:40
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
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Başakşehir deplasmanda kazandı
Toplam 1
Yorum
SolGS Hic kimse Basaksehirin Avrupa Maclarina 2.Kadro ile cikdigni sorgulamıyor !!! Ülke Puanı kimin uğrunda
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
AKP Karabulutlar takımı bir türlü bırakmıyor
Güneş: Benim yerime biri lazım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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