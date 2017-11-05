Güneş: Benim yerime biri lazım!

Ligde Göztepe’yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendine yardımcı istemediğini anlatarak, “Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım. Bunu da yazın. Bizden memnun olmayanlar da var” diye konuştu.

Göztepe'ye deplasmanda konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir'in bir futbol kenti olduğunu ifade ederek Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil'e ve kulübe övgü yağdırdı. Golü erken bulmalarının kendilerine avantaj kattığını anlatan Şenol Güneş, "İkinci yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Hem gol bulduk hem de gereksiz bir gol yedik. Göztepe'nin önemli oyuncuları yoktu bu maçta. Bazı oyuncular kilit oyunculardır, bu da bizim avantajımız oldu" dedi.



4 maçta kaybettikleri puanlardan dolayı eleştirilere maruz kaldıklarını hatırlatan Güneş, "Saygısızlık olmadıktan sonra bu eleştirileri normal karşılarız. Bizim kültürümüzde çocuğumuzu severken bile döveriz. Puan kaybedince eleştiri olacaktır. Tamer hoca bizden ayrılınca üzüldük. Ama yanıma illaki birilerini sokmaya çalışıyorlar. Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım. Bunu da yazın. Bizden memnun olmayanlar da var" diye konuştu.

Geçtiğimiz 2 sezon yardımcılığını yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile maçtan önce konuştuklarını da aktaran Güneş, "İşini çok seviyor ve başarılı gidiyor. İnşallah başarılı olur. İşi kolay değil, daha işin başında. Biz bu akşam kaybetseydik 'Çırak ustayı geçti' diyeceklerdi ama şartlar itibariyle Beşiktaş'ın yenmesi normal" dedi.