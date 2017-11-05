Dilmen: Öyle kırmızı kart mı olur!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen karşılaşma sonrası maçı yorumladı.



İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMLARI



"Oyuncuların karakterli çok önemli. 5 dakika uzatmada Adriano topu ceza sahasına götürdü, yüzde yüz deparla geri geldi. Göztepe şu an ligin kendi sahasında en çok yiyen takımı. Ama içeride çok güçlü takımlarla oynadılar. Muazzam bir taraftarları var. Beşiktaş önemli bir deplasman galibiyeti alarak ben de varım dedi. 6. deplasmanını oynadı Beşiktaş, lider G.saray 5 deplasman oynadı. Beşiktaş'ın mental yorgunluğu attığını görüyoruz. Oyundaki coşkudan belli oluyor. Beşiktaş'ın forvetleri çok iyi oynadı. 4 oyuncu birden çok iyiydi. Sabri'nin ne oynadığını anlamadım. Hiç savunma yapmadı bugün. Talisca'nın pozisyonu kırmızı kartlık pozisyon.Traore'nin pozisyonu bence penaltı. Beşiktaş'ın yediği gol net ofsayt. Öyle bir kırmızı kart mı olur yahu! Hoca görmediği pozisyona kırmızı kart verdi. İyi izlesinler hoca faul vermedi ama kırmızı verdi. Bence pozisyon faul ve sarı kart ama kırmızı kart ağır oldu. Bugün Malatyaspor maçını izledim, akşam da Göztepe maçını... Seyirciyle futbol çok güzel be."



Göztepe 1-3 Beşiktaş (MAÇ ÖZETİ)



