Çırak ustayı geçemedi...

Süper Lig'in 11. hafta kapanış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligde 4 haftalık puan kaybını 10. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek sonlandıran siyah-beyazlı takım, 14 yılı aşkın süre sonra karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Beşiktaş, en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in arkasında 3. sırada yer alırken, ev sahibi Göztepe 17 puanla 7. sırada kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE 14 YIL SONRA RAKİP

Beşiktaş ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya geliyor. İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 2 Mart 2003 tarihinde İstanbul'da oynandı ve siyah-beyazlılar, kuruluşlarının 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada 7-3 galip geldi. Öte yandan Beşiktaş ile Göztepe, 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Beşiktaş, İzmir'deki 2. tur müsabakasından 1-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A İZMİR'DE BÜYÜK İLGİ

Süper Lig'de bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dün akşam özel uçakla İzmir'e geldi. 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takımlarını coşkuyla karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verirken, futbolcular hayranlarına imza dağıttı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, taraftarın yoğun ilgili nedeniyle havalimanından çıkmakta zorluk çekti. Otobüsün önüne geçen taraftarları güvenlik güçleri dağıttı.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda Göztepe karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, aynı durumla karşılaşırsa 12. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezalı duruma düşecek.

ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLDULAR

Daha önce Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu kez deneyimli teknik adama rakip oldu. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan kaleci Günay Güvenç, Ömer Şişmanoğlu, Tanju Kayhan ve genç futbolcu Muhammed Enes Durmuş da daha önce Beşiktaş'ta forma giymişti.



EN GOLCÜ FEVZİ ZEMZEM

Süper Lig tarihinde daha önceki maçlarda Beşiktaş'a karşı 42 golü bulunan Göztepe'de, 22 ayrı futbolcu gol sevinci yaşadı. Fevzi Zemzem, siyah-beyazlı takıma 8 gol atarken, Ertan Öznur 4, Ali Çağlar ile Mehmet Türken ise üçer gol kaydetti. Göztepe kadrosunda bulunan isimlerden Oscar Scarione daha önce Kasımpaşa formasıyla 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında, Ömer Şişmanoğlu ise 2012-2013'te Türkiye Kupası ve ligde Antalyaspor'la, Beşiktaş'a birer gol atmıştı. Selçuk Şahin ise 2008-2009'da Fenerbahçe, 2002-2003'te İstanbulspor'da oynarken Beşiktaş filelerini 2 kez havalandırmıştı.

Göztepe 1-3 Beşiktaş (MAÇ ÖZETİ)





