Tedbir çıkarsa Caner oynar!
Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar, “Beşiktaş kulübü, TFF’ye dava açmalıdır. Tedbir kararı alınırsa Caner maçlarda oynar” iddiasında bulundu
Caner'de o eskiden var olan görüntülerle disipline sevk edilir maddesini yürürlüğe sokularak, geriye doğru yürüyerek Caner'i disipline sevk ettiler. Bu hukuken olmaz. Hukuki bir skandal var. Halbuki Caner, pazar günü oynadı ve talimatlar pazartesi günü değiştirildi! Lehine olanlar geriye yürür, Aleyhte olanlar geriye yürümez. Burada aleyhte yorum var ve geriye yürümez. Beşiktaş Kulübü, Tahkim Kurulu kararının ardından dava açacak ve tedbir kararı alınırsa Caner maçlarda oynar" ifadelerini kullandı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:01
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Tedbir çıkarsa Caner oynar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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