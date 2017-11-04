Real Madrid’i geçti Barça’yla yarışıyor

BEŞİKTAŞ, son dönemde Avrupa maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla, dünyanın en önemli takımlarıyla kafa kafaya mücadele etmeye başladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 11.00 puanla siyah- beyazlılar Barcelona ile beraber, Avrupa'da 6'ncı basamakta yer aldı. Beşiktaş'tan çok puan toplayan 5 takımla sırasıyla, PSG ve Manchester City (17.00), Tottenham (16.00), Bayern Münih (15.00) ve Manchester United (12.00) oldu. Beşiktaş ise topladığı 11.00 puanla Real Madrid, Juventus, Chelsea (9.0), Atletico Madrid (7.0) gibi devleri de geride bırakmayı başardı.