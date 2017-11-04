 Monaco 6 golle kazandı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Monaco 6 golle kazandı

    Monaco 6 golle kazandı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Monaco, Guingamp'ı 6-0 mağlup etti

    Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. hafta karşılaşmasında Monaco, konuk ettiği Guingamp'ı 6-0 yendi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Monaco, ligin 12. haftasında II. Louis Stadı'nda Guingamp'ı ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Monaco, 10. dakikada Guido Carrillo, 27. dakikada Adama Traore, 36. dakikada Keita Balde ve 45. dakikada penaltıdan Fabinho'nun golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda da oyunu kontrolü altına tutan Monaco, 75. dakikada Traore, 78. dakikada da Carrillo'nun ağları sarsmasıyla farkı artırarak mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

    Monaco, bu galibiyetle puanını 28'e çıkararak haftayı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Guingamp ise 14 puanla 13'üncü sıraya geriledi.



    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Monaco 6 golle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.