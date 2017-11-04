Monaco 6 golle kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Monaco, Guingamp'ı 6-0 mağlup etti
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. hafta karşılaşmasında Monaco, konuk ettiği Guingamp'ı 6-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Monaco, ligin 12. haftasında II. Louis Stadı'nda Guingamp'ı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Monaco, 10. dakikada Guido Carrillo, 27. dakikada Adama Traore, 36. dakikada Keita Balde ve 45. dakikada penaltıdan Fabinho'nun golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altına tutan Monaco, 75. dakikada Traore, 78. dakikada da Carrillo'nun ağları sarsmasıyla farkı artırarak mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
Monaco, bu galibiyetle puanını 28'e çıkararak haftayı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Guingamp ise 14 puanla 13'üncü sıraya geriledi.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:03
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Real Madrid’i geçti Barça’yla yarışıyor
Toplam 2
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Beşiktaş Beşiktaş'ın grubunda takımlar güclü degil. Yakında karsısına barcelona, madrid, bayern cıkınca görücez ...
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
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Hatırlatma Puan farkı suni GSnin rakipleri zayıf diyenler aldınız mı boyunuzun ölçüsünü
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Dilmen ateş püskürdü: Hemen gönderin!
Toplam 8
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Anti Şaibe Bu RVP isimli pörsümüş adamı alınca eleştirdim bey efendi çıktı adam RVP'yi beğenmiyor yav!...dedi. Müzmin sakat olmasa M.U bırakır mıydı?!!
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