Hedefimiz Avrupa’da ilk 10
Monaco maçı için İstanbul’a gelen Sky Sports’a konuşan Orman “Hedefimizi tutturmak için Devler Ligi’nin değişmezi olmalıyız” dedi
FİKRET ORMAN:Kültürümüzü anlatıyoruz!
PREMİER Lig'in pazarlama anlamında avantajlı olduğunu belirten ve oyuncuları Türkiye'ye getirmek için İstanbul'un çekiciliğini kullandıklarını belirten Fikret Orman, "Biz oyunculara bizim kulüp kültürümüzü göstermeye çalışıyoruz. İstanbul harika bir şehir ve kulübün de büyük bir tarihi var. Taraftarımızın hırsı ve coşkusuyla takımımıza yıldızlar katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:58
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Hedefimiz Avrupa’da ilk 10 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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