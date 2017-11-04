Fikret Orman'a doğum günü İzmir'de kutlandı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın 50. yaş günü, pasta kesilerek kutlandı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş takımının İzmir'de kamp yaptığı otelde, başkan Orman için doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.
Orman'ın 50. yaş günü nedeniyle akşam yemeğinde pasta kesildiği, kutlamada yönetim kurulu üyesi Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncuların da yer aldığı aktarıldı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:02
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yanarı yanarım gayseriye kaptırılan 2 puana yanarım..suçlu hoca dır sonra topçular sonra popçular :)))
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