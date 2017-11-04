Fikret Orman'a doğum günü İzmir'de kutlandı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş takımının İzmir'de kamp yaptığı otelde, başkan Orman için doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.

Orman'ın 50. yaş günü nedeniyle akşam yemeğinde pasta kesildiği, kutlamada yönetim kurulu üyesi Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncuların da yer aldığı aktarıldı.