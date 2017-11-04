Cenk’i satmayacağım

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, milli yıldızları Cenk Tosun'u devre arasında satmayacaklarını bir kez daha tekrarladı. Başkan Orman, Sky Sports'a konuşan Başkan Orman, "Yarı dönemde Cenk Tosun'u Premier Lig'e satmayı düşünmüyorum. 20 milyon pound onun için yeterli bir ücret değil ve onu satmaya ihtiyacımız yok. Sezon sonuna kadar bekleyebiliriz" açıklamasını yineledi