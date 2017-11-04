Beşiktaş İzmir'i salladı
Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu akşam özel uçakla İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'nda yaklaşık 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takımlarını coşkuyla karşıladı. Beşiktaş'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi. Quaresma ve Atiba için tezahürat yapan taraftarlar Pepe, Cenk, Babel ve Lens'e de sevgi gösterilerinde bulundular.
Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verirken, futbolcular hayranlarına imza dağıttı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, taraftarın yoğun ilgili nedeniyle havalimanından çıkmakta zorluk çekti. Otobüsün önüne geçen taraftarları güvenlik güçleri dağıttı.
Bu arada Siyah-beyazlı kafilede 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:01
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 11
Yorum
TS liyim ama bu haber guzel Simdi Castillo ve Bongondaya shans dogar. Hele Bongondanin bu ligin en iyi kanat oyuncularindan biri olduguna eminim.
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Sistemi değiştirdi
Toplam 3
Yorum
marasli 3 lü defansla anca türkiye sayif ligde birseyler yaparsin avrupada 15 dakikada isini bitiriler ne zaman vazgececeksiz saldiri futbolundan
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Tedbir çıkarsa Caner oynar!
Toplam 11
Yorum
beyaz keske 60 mac ceza alsaydi, bu caner oynadiginda sol kanat otoban oluyor, caner ve gokhan gonul 2 tane bal yapmayan ari!!!!!!!
Beşiktaş İzmir'i salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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