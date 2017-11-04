 Beşiktaş, Göztepe maçına hazır – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

    , Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    , Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

    Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

    Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için akşam üstü uçakla İzmir'e gidecek.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:03
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