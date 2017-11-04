Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.
Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için akşam üstü uçakla İzmir'e gidecek.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:03
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
Beşiktaş, Göztepe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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