Yenilmez armada

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde bu sezon 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş tarihe geçecek başarılara imza atıyor. Şenol Güneş ve öğrencileri, Devler Ligi'nde oynadığı son 10 maçın sadece 1'ni kaybederken bu süreçte 4 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geride kalan 16 maçta sadece 2 kez yenilirken 5 galibiyet ve 9 beraberlikle sahadan ayrıldı