 Yenilmez armada – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Yenilmez armada

    Yenilmez armada
    ŞAMPİYONLAR Ligi'nde bu sezon 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş tarihe geçecek başarılara imza atıyor. Şenol Güneş ve öğrencileri, Devler Ligi'nde oynadığı son 10 maçın sadece 1'ni kaybederken bu süreçte 4 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geride kalan 16 maçta sadece 2 kez yenilirken 5 galibiyet ve 9 beraberlikle sahadan ayrıldı
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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