Karşılaşma öncesi, Göztepe'de geri sayıma geçilirken tecrübeli kaleci Beto, siyah-beyazlı ekibin yıldızlarına övgüler yağdırdı. Negredo, Medel, Pepe ve Quaresma'yı değerlendiren Portekizli file bekçisi, "Hepsi çok kaliteli" ifadesini kullandı.



Beşiktaş'ta sadece 1 gol atabilen İspanyol golcü Negredo'nun uyum sürecini atlattığını belirten Beto, "Negredo çok değerli bir oyuncu. Çünkü değerli bir futbolcu olmasaydı şu anda görev aldığı kulüplerde oynayamazdı. Kendisi çok yakın arkadaşım, Sevilla'da beraber oynadık. Kesinlikle çok iyi bir futbolcu. Her oyuncunun belli süreçleri oluyor. Negredo Türkiye'de alışma sürecindeydi, istenilen performansları sergileyememiş olabilir ama çok yüksek seviyede bir futbolcu. O yüzden çok iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi.



Medel'in çok farklı hırsa sahip olduğunu belirten Beto, "Medel kazanmak isteyen, kanının son damlasına kadar savaşan çok hırslı bir futbolcu. Çok özel karakterde, Latin Amerikalı bir oyuncu. Latin Amerikalı futbolcular genellikle kazanma hırsları yüksek olan futbolcular. Medel de bunlardan bir tanesi" diye konuştu.



Pepe ve Quaresma'nın çok yakın arkadaşları olduğunu ifade eden tecrübeli kaleci sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Pepe ve Quaresla çok sevdiğim insanlar. Pepe benim gözümde her ne olursa olsun, ne kadar zaman geçerse geçsin, dünyada bulunan en iyi defans oyuncularından biri. Quaresma ise futboluyla olsun, futbola kattıklarıyla olsun, yaptığı asistlerle, sahadaki varlığıyla gerçekten çok önde gelen bir oyuncu. Sadece Beşiktaş taraftarı için değil, dünyada futbolu seven herkes için çok özel bir oyuncu. Kalitesi için söylenecek hiçbir şey yok, kalitesi çok yüksek bir oyuncu."