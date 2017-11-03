Göztepe maçını Göçek yönetecek

BEŞİKTAŞ'ın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemli ise Volkan Bayarslan. Göztepe-Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.30'da Bornova Stadı'nda oynanacak.