 Göztepe maçını Göçek yönetecek – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Göztepe maçını Göçek yönetecek

    Göztepe maçını Göçek yönetecek
    BEŞİKTAŞ'ın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemli ise Volkan Bayarslan. Göztepe-Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.30'da Bornova Stadı'nda oynanacak.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:37
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