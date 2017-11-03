Glik: Bu taraftarla Devler Ligi’ni kazanabilirdik

SAVUNMADA sergilediği etkili futbolla Beşiktaş forvetlerini durduran Monaco'lu Kamil Glik, siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldı. Polonyalı stoper, maçtan sonra röportaj verdiği Fransız kanalına, "Böyle bir taraftar önünde her gün oynayabilirdim. İlk yarıda özellikle tribünler çok faul aldı. İddialı olabilir ama geçen sezon böyle bir taraftar gücümüz olsaydı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp şampiyon olabilirdik" ifadelerini kullandı. Glik, Beşiktaş'ın geçen sezon kendisini istediğini ancak Torino ile anlaşamadığı için tercihini Monaco'dan yana kullandığını da kaydetti.