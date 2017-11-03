 Glik: Bu taraftarla Devler Ligi’ni kazanabilirdik – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Glik: Bu taraftarla Devler Ligi’ni kazanabilirdik

    Glik: Bu taraftarla Devler Ligi’ni kazanabilirdik
    SAVUNMADA sergilediği etkili futbolla Beşiktaş forvetlerini durduran Monaco'lu Kamil Glik, siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldı. Polonyalı stoper, maçtan sonra röportaj verdiği Fransız kanalına, "Böyle bir taraftar önünde her gün oynayabilirdim. İlk yarıda özellikle tribünler çok faul aldı. İddialı olabilir ama geçen sezon böyle bir taraftar gücümüz olsaydı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp şampiyon olabilirdik" ifadelerini kullandı. Glik, Beşiktaş'ın geçen sezon kendisini istediğini ancak Torino ile anlaşamadığı için tercihini Monaco'dan yana kullandığını da kaydetti.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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