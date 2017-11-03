DEV paylaşım: 4 maç, 4 gol!
CENK TOSUN, PERFORMANSIYLA DÜNYA STARLARINA MEYDAN OKUYOR
CENK, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 7 golün 5'ine 4 gol ve 1 asistle doğrudan katkı yaptı. Devler Ligi'nde 5'nci golüne ulaşan Cenk, 4 gollü Oktay Derelioğlu'nu geride bırakarak Beşiktaş tarihine geçti. Tosun Paşa, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ilk 11'de başladığı 67 resmi maçta 48 gol attı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:23
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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