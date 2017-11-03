 DEV paylaşım: 4 maç, 4 gol! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    DEV paylaşım: 4 maç, 4 gol!

    DEV paylaşım: 4 maç, 4 gol!
    BU sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı daha önceki 3 maçta da gol atmayı başaran Cenk, 4'te 4 yaparak Beşiktaş'ın Devler Ligi başarısına müthiş bir katkıda bulundu. Maçın ardından Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan Cenk Tosun paylaşımı da gecenin en çok dikkat çeken olayı oldu. Monaco'ya attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı yarışının içine giren tecrübeli oyuncu için gözlük efekti kullanan hesap '4 maç 4 gol' mesajı paylaştı. Bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Cenk Tosun ile sosyal medya üzerinden soru cevap programı düzenleyecek. Cenk, taraftarların sosyal medya üzerinden soracağı soruları cevaplayacak.

    CENK TOSUN, PERFORMANSIYLA DÜNYA STARLARINA MEYDAN OKUYOR

    CENK, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 7 golün 5'ine 4 gol ve 1 asistle doğrudan katkı yaptı. Devler Ligi'nde 5'nci golüne ulaşan Cenk, 4 gollü Oktay Derelioğlu'nu geride bırakarak Beşiktaş tarihine geçti. Tosun Paşa, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ilk 11'de başladığı 67 resmi maçta 48 gol attı.


    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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