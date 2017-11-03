DEV paylaşım: 4 maç, 4 gol!

BU sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı daha önceki 3 maçta da gol atmayı başaran Cenk, 4'te 4 yaparak Beşiktaş'ın Devler Ligi başarısına müthiş bir katkıda bulundu. Maçın ardından Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan Cenk Tosun paylaşımı da gecenin en çok dikkat çeken olayı oldu. Monaco'ya attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı yarışının içine giren tecrübeli oyuncu için gözlük efekti kullanan hesap '4 maç 4 gol' mesajı paylaştı. Bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Cenk Tosun ile sosyal medya üzerinden soru cevap programı düzenleyecek. Cenk, taraftarların sosyal medya üzerinden soracağı soruları cevaplayacak., Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 7 golün 5'ine 4 gol ve 1 asistle doğrudan katkı yaptı. Devler Ligi'nde 5'nci golüne ulaşan Cenk, 4 gollü Oktay Derelioğlu'nu geride bırakarak. Tosun Paşa, Beşiktaş'a geldiği günden bu yanaattı.