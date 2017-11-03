 Caner'e Tahkim de acımadı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Caner'e Tahkim de acımadı

    Caner'e Tahkim de acımadı

    Beşiktaş’ın itirazını oyçokluğu ile reddeden kurul, cezanın ertelenmesi isteğini de kabul etmedi. Gözler siyah-beyazlı yönetime çevrildi

    TAHKİM Kurulu, PFDK'nın Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onadı. Açıklamada, siyah-beyazlı oyuncunun Başakşehir maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile hakeme yönelik hakareti nedeniyle aldığı 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezalarına yapılan itirazın reddine ve cezaların onanmasına oyçokluğu ile karar verildiği bildirildi. Cezanın ertelenmesi talebi de reddedildi.

    ORMAN İNDİRİM BEKLİYORDU
    BAŞKAN Fikret Orman, Caner'in cezasında indirim beklediklerini açıklamıştı. Görüntüden ceza verilmesinin futbola zarar vereceğini belirten Orman, "Burada mutlak hakim, hakemler, yardımcıları ve gözlemcilerdir. Başka otorite koyarsanız, hakemin otoritesini elinden alırsınız" demişti.

    Hangi maçlarda yok?
    Caner Erkin, Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Göztepe, Akhisar, Yeni Malatya, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası'ndaki Manisaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.



    HUKUK SKANDALI

    Tahkim Kurulu'nun Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayı onaması üzerine resmi siteden siteden açıklama yayınlayan Beşiktaş, TFF ve kurulları zehir zemberek sözlerle eleştirdi

    ?BEŞİKTAŞ Kulübü, PFDK'nın Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onama kararı alan TFF Tahkim Kuruluna tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü olarak PFDK'nın futbolcumuz aleyhinde almış olduğu fahiş, oransallık ilkesine aykırı ve hakkaniyete uygun olmayan kararının Tahkim Kurulu tarafından onandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Caner Erkin hakkında yapılan 'yargılama' süreci, hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olarak, mevzuat hükümlerinin dışında sosyal medya ve sanal ortamlarda çarpıtılarak oluşturulan algıyı bertaraf etmek amacıyla yürütülmüş ve nihayetinde karara bağlanmıştır. Futbolcumuz hakkında alınan bu karar ve yargılama usulü açık bir hukuk skandalıdır" denildi

    ADİL YARGILAMA VURGUSU
    TÜRKİYE Futbol Federasyonu hukuk kurullarına seslenilen açıklamada, "TFF'nin hukuk kurulları, algı yönetimi yapılan yerler değil, adil yargılama yapılan yerler olmalıdır. Bu tür hukuki çelişkiler TFF'ye ve kurullarına olan inancını zedelemektedir. Kulübümüz hakkında sistemli şekilde yürütülen algı operasyonunun farkında olduğumuzu, bu operasyon ve operasyonu yürüten ilgililerin tarafımızca itina ile izlendiğini, efendiliğin; yeri geldiğinde dişimizi göstermekten geri duracağımız anlamına gelmediğini, başta büyük Beşiktaş camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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