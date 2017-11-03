Caner'e Tahkim de acımadı

Kurulu, PFDK'nın Beşiktaşlı futbolcu'e verdiğimen cezasını onadı. Açıklamada, siyah-beyazlı oyuncununmaçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle verilenmüsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile hakeme yönelik hakareti nedeniyle aldığımüsabakadan men ve 17.500 TL para cezalarına yapılan itirazın reddine ve cezaların onanmasına oyçokluğu ile karar verildiği bildirildi. Cezanın ertelenmesi talebi deFikret Orman, Caner'in cezasında indirim beklediklerini açıklamıştı. Görüntüden ceza verilmesinin futbola zarar vereceğini belirten, "Burada mutlak hakim, hakemler, yardımcıları ve gözlemcilerdir. Başka otorite koyarsanız, hakemin otoritesini elinden alırsınız" demişti.Caner Erkin, Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Göztepe, Akhisar, Yeni Malatya, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası'ndaki Manisaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.Tahkim Kurulu'nun Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayı onaması üzerine resmi siteden siteden açıklama yayınlayan Beşiktaş, TFF ve kurulları zehir zemberek sözlerle eleştirdi?BEŞİKTAŞ Kulübü, PFDK'nın Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onama kararı alan TFF Tahkim Kuruluna tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü olarak PFDK'nın futbolcumuz aleyhinde almış olduğu fahiş, oransallık ilkesine aykırı ve hakkaniyete uygun olmayan kararının Tahkim Kurulu tarafından onandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Caner Erkin hakkında yapılan 'yargılama' süreci, hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olarak, mevzuat hükümlerinin dışında sosyal medya ve sanal ortamlarda çarpıtılarak oluşturulan algıyı bertaraf etmek amacıyla yürütülmüş ve nihayetinde karara bağlanmıştır. Futbolcumuz hakkında alınan bu karar ve yargılama usulü açık bir hukuk skandalıdır" denildiTÜRKİYE Futbol Federasyonu hukuk kurullarına seslenilen açıklamada, "TFF'nin hukuk kurulları, algı yönetimi yapılan yerler değil, adil yargılama yapılan yerler olmalıdır. Bu tür hukuki çelişkiler TFF'ye ve kurullarına olan inancını zedelemektedir. Kulübümüz hakkında sistemli şekilde yürütülen algı operasyonunun farkında olduğumuzu, bu operasyon ve operasyonu yürüten ilgililerin tarafımızca itina ile izlendiğini, efendiliğin; yeri geldiğinde dişimizi göstermekten geri duracağımız anlamına gelmediğini, başta büyük Beşiktaş camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.