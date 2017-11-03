Caner'e Tahkim de acımadı
Beşiktaş’ın itirazını oyçokluğu ile reddeden kurul, cezanın ertelenmesi isteğini de kabul etmedi. Gözler siyah-beyazlı yönetime çevrildi
ORMAN İNDİRİM BEKLİYORDU
BAŞKAN Fikret Orman, Caner'in cezasında indirim beklediklerini açıklamıştı. Görüntüden ceza verilmesinin futbola zarar vereceğini belirten Orman, "Burada mutlak hakim, hakemler, yardımcıları ve gözlemcilerdir. Başka otorite koyarsanız, hakemin otoritesini elinden alırsınız" demişti.
Hangi maçlarda yok?
Caner Erkin, Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Göztepe, Akhisar, Yeni Malatya, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası'ndaki Manisaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.
HUKUK SKANDALI
Tahkim Kurulu'nun Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayı onaması üzerine resmi siteden siteden açıklama yayınlayan Beşiktaş, TFF ve kurulları zehir zemberek sözlerle eleştirdi
?BEŞİKTAŞ Kulübü, PFDK'nın Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onama kararı alan TFF Tahkim Kuruluna tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü olarak PFDK'nın futbolcumuz aleyhinde almış olduğu fahiş, oransallık ilkesine aykırı ve hakkaniyete uygun olmayan kararının Tahkim Kurulu tarafından onandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Caner Erkin hakkında yapılan 'yargılama' süreci, hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olarak, mevzuat hükümlerinin dışında sosyal medya ve sanal ortamlarda çarpıtılarak oluşturulan algıyı bertaraf etmek amacıyla yürütülmüş ve nihayetinde karara bağlanmıştır. Futbolcumuz hakkında alınan bu karar ve yargılama usulü açık bir hukuk skandalıdır" denildi
ADİL YARGILAMA VURGUSU
TÜRKİYE Futbol Federasyonu hukuk kurullarına seslenilen açıklamada, "TFF'nin hukuk kurulları, algı yönetimi yapılan yerler değil, adil yargılama yapılan yerler olmalıdır. Bu tür hukuki çelişkiler TFF'ye ve kurullarına olan inancını zedelemektedir. Kulübümüz hakkında sistemli şekilde yürütülen algı operasyonunun farkında olduğumuzu, bu operasyon ve operasyonu yürüten ilgililerin tarafımızca itina ile izlendiğini, efendiliğin; yeri geldiğinde dişimizi göstermekten geri duracağımız anlamına gelmediğini, başta büyük Beşiktaş camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
Caner'e Tahkim de acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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