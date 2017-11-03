Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar; 5'e 2, kontrol pas çalışması ve dar alanda oyun uygulamaları üzerinde durdu. Antrenman, taktik programın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gidecek.