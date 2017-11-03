Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile 5 Kasım Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar; 5'e 2, kontrol pas çalışması ve dar alanda oyun uygulamaları üzerinde durdu. Antrenman, taktik programın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gidecek.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:29
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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