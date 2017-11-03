 Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

    Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

    Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile 5 Kasım Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar; 5'e 2, kontrol pas çalışması ve dar alanda oyun uygulamaları üzerinde durdu. Antrenman, taktik programın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

    Yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gidecek.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:29
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