Avrupa'nın Prensi
Devler Ligi’nde attığı gollerle Avrupa’nın dikkatini çeken Cenk Tosun, son dönemde dünya futbolunun yıldızları Messi ve Ronaldo ile yarışıyor
Tosun Paşa: "Ben Ronaldocuyum. Çünkü Real Madrid'e bir düşkünlüğüm var. Messi de inanılmaz bir futbolcu. Gerçi Messi'den daha fazla hak eden futbolcular da vardı bana göre. Örneğin bir Arjen Robben, James Rodriguez de gayet yüksek performans göstermişlerdi. Ama FIFA'nın seçtiği Messi'ye saygı duyuyorum." Peki ya bugüne gelindiğinde durum ne? Özellikle milli takım ve sonrasında Avrupa'da gösterdiği olağanüstü performansla Cenk, Messi ve Ronaldo ile yarışıyor. UEFA, Kartal'ı zirveye taşıyan isimlerin başında gelen Cenk'i, Messi ve Ronaldo ile birlikte haftanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösteriyor!..
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:24
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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