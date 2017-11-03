Devler Ligi’nde attığı gollerle Avrupa’nın dikkatini çeken Cenk Tosun, son dönemde dünya futbolunun yıldızları Messi ve Ronaldo ile yarışıyor

BEŞİKTAŞ'ın skorer forveti Cenk Tosun, sezon başından bu yana gösterdiği performansıyla "Avrupa'nın Prensi, Türkiye'nin Tosun Paşa'sı" olmayı başardı. Artık sadece Türkiye'deki yabancılarla kıyaslanmıyor; istatistiklerde Messi ile Ronaldo ile aynı kulvarda yarışıyor. Bir yıl önce Beşiktaş Dergisi'ne verdiği özel röportajda, bugün adının beraber telaffuz edildiği bu iki güzide yıldıza dair şöyle konuşuyordu;



Tosun Paşa: "Ben Ronaldocuyum. Çünkü Real Madrid'e bir düşkünlüğüm var. Messi de inanılmaz bir futbolcu. Gerçi Messi'den daha fazla hak eden futbolcular da vardı bana göre. Örneğin bir Arjen Robben, James Rodriguez de gayet yüksek performans göstermişlerdi. Ama FIFA'nın seçtiği Messi'ye saygı duyuyorum." Peki ya bugüne gelindiğinde durum ne? Özellikle milli takım ve sonrasında Avrupa'da gösterdiği olağanüstü performansla Cenk, Messi ve Ronaldo ile yarışıyor. UEFA, Kartal'ı zirveye taşıyan isimlerin başında gelen Cenk'i, Messi ve Ronaldo ile birlikte haftanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösteriyor!..