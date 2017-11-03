Atiba’dan fedakarlık

MONACO karşısında 83. dakikada yerini Talisca'ya bırakan Atiba, 2. yarıyı sakat sakat oynamış... Kanadalı ön liberonun devre arasında Şenol Güneş'e, "Bu maç çok önemli. Sonuna kadar sahada kalmak istiyorum" diyerek oyuna devam ettiği öğrenildi.