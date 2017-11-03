 Atiba’dan fedakarlık – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Atiba’dan fedakarlık

    Atiba’dan fedakarlık
    MONACO karşısında 83. dakikada yerini Talisca'ya bırakan Atiba, 2. yarıyı sakat sakat oynamış... Kanadalı ön liberonun devre arasında Şenol Güneş'e, "Bu maç çok önemli. Sonuna kadar sahada kalmak istiyorum" diyerek oyuna devam ettiği öğrenildi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba’dan fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.