Adriano da hata yapar!

MONACO maçında kaptırdığı top Lopes tarafından filelere gönderilen Adriano, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk gole sebep olan hatasını yaptı. Brezilyalı bek tam 53 maç ve 3468 dakika sonra bu tip bir hataya imza attı. Caner'in yokluğunda bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez sol bekte görev alan Adriano goldeki hatası dışında kusursuzdu. Tecrübeli bek, Alanya maçında da Negredo'ya galibiyet golünün ortasını yapmıştı.