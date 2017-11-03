90 dakikada 4 sakat!

Tosic ve Atiba’da zorlanma, Tolgay Aslan’da kanama, Gökhan Gönül’de gerilme tespit edildi

BEŞİKTAŞ'ta sakat oyuncular için seferberlik ilan edildi. Beşiktaş kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında Monaco ile oynanan maçta sakatlanan oyuncularının durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Dusko Tosic'in sol uyluk arka adalesinde (Biceps), Atiba Hutchinson'ın sol uyluk arka adalesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan'ın sağ bacak baldır adale zarında (Lateral Gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama, Gökhan Gönül'ün ise sağ diz kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi. 4 oyuncunun tedavisine, Göztepe maçına kadar devam edileceği, tedaviye verecekleri cevaba göre oynayıp oynayamayacaklarının belli olacağı ifade edildi