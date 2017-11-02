 Vida’nın önce ailesi geldi – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Vida’nın önce ailesi geldi

    Vida’nın önce ailesi geldi
    Beşiktaş'ın anlaşma imzaladığı ve devre arası kampına katılacak olan Domagoj Vida'nın ailesi ve arkadaşları Monaco maçını kaçırmadı. Hırvat stoperin ailesi Vodafone Park Stadı'nda maçı izlerken atmosfer karşısında büyülendiler.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vida’nın önce ailesi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.