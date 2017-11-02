Vida’nın önce ailesi geldi
Beşiktaş'ın anlaşma imzaladığı ve devre arası kampına katılacak olan Domagoj Vida'nın ailesi ve arkadaşları Monaco maçını kaçırmadı. Hırvat stoperin ailesi Vodafone Park Stadı'nda maçı izlerken atmosfer karşısında büyülendiler.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:02
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