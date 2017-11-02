 UEFA’dan Cenk Tosun ile soru cevap – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    UEFA’dan ile soru cevap

    UEFA’dan Cenk Tosun ile soru cevap

    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Beşiktaş’ın son dönemlerde parlayan yıldızı ile sosyal medya üzerinden soru cevap programı düzenleyecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu ile soru cevap yapacak. Taraftarların sosyal medya üzerinden soracağı soruları cevaplayacak olan Cenk Tosun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz dolduruyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 gol, 1 asistle oynayan golcü futbolcu son oynanan Monaco karşılaşmasında da penaltıdan 1 gol atmıştı.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:18
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