UEFA’dan Cenk Tosun ile soru cevap
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Beşiktaş’ın son dönemlerde parlayan yıldızı Cenk Tosun ile sosyal medya üzerinden soru cevap programı düzenleyecek.
Şampiyonlar Ligi resmi sayfası Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun ile soru, cevap programı gerçekleştirecek. pic.twitter.com/fAq0g5X7jM— Fotomaç (@fotomac) 2 Kasım 2017
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:18
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Defansı nasıl toparladı görün bakın
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Orkestra şefi...........
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 5
Yorum
Cl efendisi Fb Galatasaray Fb nin CL de daha başarılı olmuş olmasını matematiksel bir gerçek dahi olsa kabul etmekte zorlanıyor. Bjk nin 11 i geçer gibi.
UEFA’dan Cenk Tosun ile soru cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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