 Tosic korkuttu – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tosic korkuttu

    Tosic korkuttu
    KARTAL'IN vazgeçilmez isimlerinden Dusko Tosiç, dünkü karşılaşmayı yarıda bıraktı. Maçın 69. dakikasında sol arka adalesini tutan ve değiştirilmesini isteyen Sırp futbolcu, yerini Medel'e bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerinin ardından belli olacak.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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