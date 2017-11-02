Tosic korkuttu
KARTAL'IN vazgeçilmez isimlerinden Dusko Tosiç, dünkü karşılaşmayı yarıda bıraktı. Maçın 69. dakikasında sol arka adalesini tutan ve değiştirilmesini isteyen Sırp futbolcu, yerini Medel'e bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerinin ardından belli olacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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