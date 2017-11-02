 Tim Matavz’a yakın takip – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Tim Matavz’a yakın takip

    Tim Matavz’a yakın takip

    Slovenya basını, Beşiktaş’ın Hollanda Ligi takımlarından Vitesse forması giyen Sloven forvet Tim Matavz ile ilgilendiğini yazdı

    İSPANYOL forvet Negredo'dan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş için Slovenya'dan sürpriz bir forvet transferi iddiası geldi. Slovenya basını, Beşiktaş'ın Vitesse forması giyen Sloven forvet Tim Matavz ile ilgilendiğini belirtti. Kariyerinin en verimli dönemlerini PSV'de geçiren 28 yaşındaki futbolcu, ardından Augsburg, Genoa ve Nürnberg'de beklenen performansı verememiş ve Hollanda'ya dönmüştü.

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    Matavz, bu sezon Vitesse formasıyla çıktığı 10 maçta 6 gol atarak eski günlerine döndüğünün mesajını vermişti. Bonservis değeri 2 milyon euro olan Matavz, 1.88 boyu ile hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor. 28 yaşındaki forvet, ayrıca 35 kez giydiği Slovenya Milli Takım formasıyla 10 gol kaydetme başarısı göstermişti.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:37
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