Talisca ilk kez yedek kaldı
Şenol Güneş flaş bir kararla, son dönemde performansında düşüş yaşayan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Anderson Talisca'yı yedek kulübesine çekti. Brezilyalı yıldız Talisca'nın yerine, formayı Tolgay Arslan'a kaptıran ve Alanyaspor maçı öncesi bir süre mücadelelere yedek kulübesinde başlayan Oğuzhan Özyakup, ilk 11'de kendisine yer buldu. Talisca bu sezon ilk kez bir maça yedek başladı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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