Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 6 maçla cezalandırılan Caner Erkin'in cezasını onadı ve Beşiktaş'ın itirazını reddetti.
Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Caner Erkin hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/285 - K.2017-2018/331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma isteminin reddine,
- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,"
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:18
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Türkiye'nin tercihi yine A Spor
Toplam 4
Yorum
taraftar Düzgün TÜRKÇE beklemiyoruz ama lütfen ciyak ciyak bağırmasınlar. Spikerleri sayesinde müsabakaları sessiz izliyoruz.
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''Yusuf büyük futbolcu''
Toplam 4
Yorum
EMİR61. EĞER DİYORSANIZ ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORUZ? Kİ BENİM BUNA KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL,BU TARAFTAR ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR OL SAT.
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Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? Beşiktaş gruptan lider nasıl çıkar?
Toplam 16
Yorum
ercü 1-1 beraberlikte tek suçlu şenol güneş resmen korktu. beraberlik için oynadı.taliska son yarım saat oynamalıydı. iki agır adam ,ozi tolgay
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