 Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Tahkim Kurulu, 'in cezası onandı

    Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı

    TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 6 maçla cezalandırılan 'in cezasını onadı ve 'ın itirazını reddetti.

    Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaşlı futbolcu 'e verdiği 6 maç men cezasını onadı.

    TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    " Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Caner Erkin hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/285 - K.2017-2018/331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Duruşma isteminin reddine,

    - Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

    - Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

    - Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,"

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:18
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