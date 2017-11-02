 Ofsayt tartışması – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Ofsayt tartışması

    Ofsayt tartışması

    Babel’in attığı golün geçersiz sayılması tepki çekti

    İlk yarıda gol kaçırma yarışına giren Beşiktaş'ın bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş hücumunda Ricardo Quaresma, savunma arkasına koşu yapan Cenk Tosun'a pasını verdi. Cenk Tosun'un kale önüne çıkardığı topu Ryan Babel ağlara gönderdi. Ancak hakem İtalyan hakem Paolo Tagliavento ofsayt düdüğü çaldı. Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, pozisyonun ofsayt olmadığını konusunda birleşti. Sosyal medyada Tagliavento'nun bu kararına tepki yağdı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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