Ofsayt tartışması

Babel’in attığı golün geçersiz sayılması tepki çekti

İlk yarıda gol kaçırma yarışına giren Beşiktaş'ın bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş hücumunda Ricardo Quaresma, savunma arkasına koşu yapan Cenk Tosun'a pasını verdi. Cenk Tosun'un kale önüne çıkardığı topu Ryan Babel ağlara gönderdi. Ancak hakem İtalyan hakem Paolo Tagliavento ofsayt düdüğü çaldı. Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, pozisyonun ofsayt olmadığını konusunda birleşti. Sosyal medyada Tagliavento'nun bu kararına tepki yağdı.