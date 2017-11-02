Monaco heyetine dostluk yemeği
BEŞİKTAŞ Kulübü, UEFA ve Monaco heyetlerine dostluk yemeği verdi. Vodafone Park - White Pepper Divan Restoran'daki yemeğe yönetici Ahmet Ürkmezgil, BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Gökhan Sarı ve siyah-beyazlı yetkililer dışında; UEFA Delegesi Svard Per, Monaco Kulübü Direktör Yardımcısı Nicolas Holveck ve Monaco Kulübü Elçisi Ludovic Gıuly ile takım yetkililerini ağırladı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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