 Monaco heyetine dostluk yemeği – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Monaco heyetine dostluk yemeği

    Monaco heyetine dostluk yemeği
    BEŞİKTAŞ Kulübü, UEFA ve Monaco heyetlerine dostluk yemeği verdi. Vodafone Park - White Pepper Divan Restoran'daki yemeğe yönetici Ahmet Ürkmezgil, BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Gökhan Sarı ve siyah-beyazlı yetkililer dışında; UEFA Delegesi Svard Per, Monaco Kulübü Direktör Yardımcısı Nicolas Holveck ve Monaco Kulübü Elçisi Ludovic Gıuly ile takım yetkililerini ağırladı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Monaco heyetine dostluk yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.