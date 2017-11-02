Medel kendini hiç kasmadı!
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:24
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Artık hocamız da kaliteli!
Toplam 1
Yorum
erol (Güzel orta geldi,gol yapalım)SIRA YÖNETİMDE,O DA KALİTELİ OLUNCA TAMAMDIR. GÜLE GÜLE USTA.
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Hatalarımı söyleyin
Toplam 1
Yorum
Emin Aykut hoca yeni bir elektronik alet cikmis. Seni (hocayi) analiz ediyor, nerde hata yapmissin gösteriyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 2
Yorum
Bora Karakartal Bu şerefsizin stadimizda ne işi var. Birdaha gelmesin...
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