Medel kendini hiç kasmadı!

Alanyaspor maçında teknik direktör Şenol Güneş'in talebine karşın oyuna girmek istemeyen Gary Medel, bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde naz yaptı. Dusko Tosic'in sakatlığı sonrasında Güneş'in çağırdığı Şilili orta saha, yavaş hareketleriyle dikkat çekti. Konçlarını ağır ağır düzeltip formasını giyen Medel, oyuna girdikten sonra ise tam tersine istekli bir görüntü çizdi. (Sabah)