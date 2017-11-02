Kartal’da bir ilk!
ŞAMPİYONLAR Ligi'ne bu sezon damgasını vuran Beşiktaş, ilk kez bir maçın ilk yarısını yenik kapadı. Devler Ligi'ndeki önceki 3 karşılaşmanın ilk 45 dakikalarında 2 galibiyet, bir beraberlikle soyunma odasına giren Kartal, Monaco'nun ilk yarının son dakikasındaki golüne engel olamadı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
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