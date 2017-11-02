 Kartal’da bir ilk! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Kartal’da bir ilk!

    Kartal’da bir ilk!
    ŞAMPİYONLAR Ligi'ne bu sezon damgasını vuran Beşiktaş, ilk kez bir maçın ilk yarısını yenik kapadı. Devler Ligi'ndeki önceki 3 karşılaşmanın ilk 45 dakikalarında 2 galibiyet, bir beraberlikle soyunma odasına giren Kartal, Monaco'nun ilk yarının son dakikasındaki golüne engel olamadı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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