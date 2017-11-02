 Kadroya üç isim giremedi – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Kadroya üç isim giremedi

    Kadroya üç isim giremedi
    CANER Erkin, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar, Monaco maçında kadroda bulunmadı. Güneş, Başakşehir maçındaki hareketi sonrası 6 maç men cezası alan Caner'in yanı sıra fazla oynatmadığı Mustafa Pektemek ile Orkan Çınar'ı kadroda tercih etmedi. Caner, karşılaşmayı tribünden takip etti.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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