Kadroya üç isim giremedi
CANER Erkin, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar, Monaco maçında kadroda bulunmadı. Güneş, Başakşehir maçındaki hareketi sonrası 6 maç men cezası alan Caner'in yanı sıra fazla oynatmadığı Mustafa Pektemek ile Orkan Çınar'ı kadroda tercih etmedi. Caner, karşılaşmayı tribünden takip etti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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