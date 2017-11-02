Kadroya üç isim giremedi

CANER Erkin, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar, Monaco maçında kadroda bulunmadı. Güneş, Başakşehir maçındaki hareketi sonrası 6 maç men cezası alan Caner'in yanı sıra fazla oynatmadığı Mustafa Pektemek ile Orkan Çınar'ı kadroda tercih etmedi. Caner, karşılaşmayı tribünden takip etti.