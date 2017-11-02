İngiltere'den bir talip daha!
Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın dikkatini çeken Cenk Tosun'a İngiltere'den bir talip daha çıktı.
Premier Lig'in köklü takımlarından Newcastle United'in de Cenk'i bir süredir izlediği, son olarak da önceki akşam oynanan Monaco maçına bir temsilcisini yolladığı öğrenildi.
Golcü futbolcunun menajerine de ulaşan İngiliz yöneticilerin golcü futbolcunun durumunu sordukları ve teklif yapmayı planladıklarını ilettikleri ifade edildi. Temsilcinin Cenk ile ilgili olumlu görüş bildirdiği, ligin devre arasında da resmi teklifin yapılacağı ileri sürüldü. Cenk'i yine Premier Lig'nden Crystal Palace'ın da istediği belirtiliyordu.
TOLGAY'A DA TAM NOT
Newcastle United'ın temsilcilerinin Cenk'i izlemek için geldikleri maçta Tolgay Arslan'ı da beğendikleri ortaya çıktı. İngiltere'ye dönüşlerinde kulüp yönetimiyle görüşecek olan temsilcilerin Tolgay'ın transferini de gündeme getirecekleri bildirildi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:55
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
İngiltere'den bir talip daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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