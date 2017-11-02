İngiltere'den bir talip daha!

Premier Lig'in köklü takımlarından Newcastle United'in de Cenk'i bir süredir izlediği, son olarak da önceki akşam oynanan Monaco maçına bir temsilcisini yolladığı öğrenildi.



Golcü futbolcunun menajerine de ulaşan İngiliz yöneticilerin golcü futbolcunun durumunu sordukları ve teklif yapmayı planladıklarını ilettikleri ifade edildi. Temsilcinin Cenk ile ilgili olumlu görüş bildirdiği, ligin devre arasında da resmi teklifin yapılacağı ileri sürüldü. Cenk'i yine Premier Lig'nden Crystal Palace'ın da istediği belirtiliyordu.

TOLGAY'A DA TAM NOT

Newcastle United'ın temsilcilerinin Cenk'i izlemek için geldikleri maçta Tolgay Arslan'ı da beğendikleri ortaya çıktı. İngiltere'ye dönüşlerinde kulüp yönetimiyle görüşecek olan temsilcilerin Tolgay'ın transferini de gündeme getirecekleri bildirildi.