 İngiltere'den bir talip daha! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İngiltere'den bir talip daha!

    İngiltere'den bir talip daha!

    Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın dikkatini çeken 'a İngiltere'den bir talip daha çıktı.

    Premier Lig'in köklü takımlarından Newcastle United'in de Cenk'i bir süredir izlediği, son olarak da önceki akşam oynanan Monaco maçına bir temsilcisini yolladığı öğrenildi.

    Golcü futbolcunun menajerine de ulaşan İngiliz yöneticilerin golcü futbolcunun durumunu sordukları ve teklif yapmayı planladıklarını ilettikleri ifade edildi. Temsilcinin Cenk ile ilgili olumlu görüş bildirdiği, ligin devre arasında da resmi teklifin yapılacağı ileri sürüldü. Cenk'i yine Premier Lig'nden Crystal Palace'ın da istediği belirtiliyordu.

    TOLGAY'A DA TAM NOT
    Newcastle United'ın temsilcilerinin Cenk'i izlemek için geldikleri maçta Tolgay Arslan'ı da beğendikleri ortaya çıktı. İngiltere'ye dönüşlerinde kulüp yönetimiyle görüşecek olan temsilcilerin Tolgay'ın transferini de gündeme getirecekleri bildirildi.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İngiltere'den bir talip daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.