Güneş'in tahmini tuttu

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli hocası Şenol Güneş'in, maç öncesi Monaco kadrosuyla ilgili yaptığı tahmin tuttu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde önceki gün yaptığı basın toplantısında Monaco'nun kendilerine karşı çıkacağı 11'le ilgili konuşan Güneş, "Fransa'da Bordeaux'ya karşı oynadıkları maçın kadrosunu koruyacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı. Fransız ekibinin hocası Leonardo Jardim, dün Vodafone Park'a Bordeaux'yu 2-0 yenen 11'le çıktı.