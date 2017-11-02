Güneş'in tahmini tuttu
BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli hocası Şenol Güneş'in, maç öncesi Monaco kadrosuyla ilgili yaptığı tahmin tuttu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde önceki gün yaptığı basın toplantısında Monaco'nun kendilerine karşı çıkacağı 11'le ilgili konuşan Güneş, "Fransa'da Bordeaux'ya karşı oynadıkları maçın kadrosunu koruyacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı. Fransız ekibinin hocası Leonardo Jardim, dün Vodafone Park'a Bordeaux'yu 2-0 yenen 11'le çıktı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
-
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
-
Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
Güneş'in tahmini tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.