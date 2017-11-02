 Günah keçisi yaptılar – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Günah keçisi yaptılar

    Günah keçisi yaptılar
    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Monaco maçı öncesi Caner Erkin hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, "Caner kadro dışı diye bir şey yok. Çocuğu günah keçisi haline getirmeye çalışıyorlar. Caner karakterli ve düzgün bir insandır. Bu bir teknik tercihtir, geniş bir kadromuz var. Kadro dışı kararımız asla olamaz. Sadece disiplin cezası konusunda yönetmelik ne ise o olur" dedi.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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