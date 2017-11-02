Golü atamadı formayı verdi
KARTAL'ın süper yıldızı Quaresma, futbol olarak gözlerin pasını sildi ama gol için yetmedi. Çalımlarla şov yapan Portekizli, 53'te atılan golde penaltıyı yaptıran isimdi. Quaresma, 89'da mutlak pozisyonda ise kendisi vurmayı deneyince yüzde yüz pozisyon kaçtı. Q7, maç sonunda ilginç bir hareket imza attı. Rakip takımın hocasının yanına giden yıldız futbolcu, formasını vatandaşı Leonardo Jardim'e verdi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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