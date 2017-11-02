Gökhan Gönül korkuttu!

UZUn süren sakatlığının ardından kısa zaman önce sahalara dönen Gökhan Gönül dün yine yürekleri ağza getirdi. İlk yarıda topa müdahale etmek isterken ayağına darbe alan sağ bek, kendini yere bıraktı. 1 dakika sonra kendini iyi hissetmeyip tedavi için saha kenarına geldi. Ancak sonrasında oyuna devam etti.