Gençler ilk kez kazandı

BEŞİKTAŞ Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Monaco'yu 3-2 yendi. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş'te oynanan maça hızlı başlayan siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Akgün ve Mustafa Apardı (Pen) kaydetti. Grupta ilk galibiyetini alan Beşiktaş puanını 4'e çıkarırken, Monaco ise ilk kez puan kaybetti.