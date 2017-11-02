 Gençler ilk kez kazandı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Gençler ilk kez kazandı

    Gençler ilk kez kazandı
    BEŞİKTAŞ Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Monaco'yu 3-2 yendi. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş'te oynanan maça hızlı başlayan siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Akgün ve Mustafa Apardı (Pen) kaydetti. Grupta ilk galibiyetini alan Beşiktaş puanını 4'e çıkarırken, Monaco ise ilk kez puan kaybetti.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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