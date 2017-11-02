Fellaini sürprizi

Fellaini’nin menajerini İstanbul’a çağıran siyahbeyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna Ocak ayında önümüzdeki sezon için imza attıracak

KADROSUNU yıldız futbolcularla donatan Beşiktaş yönetimi, bir marka futbolcuya daha imza attırmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetim Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini ile görüşmelere başladı. Belçikalı orta saha oyuncusu ile ilk teması Monaco-Beşiktaş maçı öncesinde kuran yönetim, Fellaini'nin menajerini İstanbul'a davet etti. Tecrübeli oyuncunun menajeri ile masaya oturan Beşiktaş yönetimi, Vida transferinde olduğu gibi Fellaini'ye de devre arasında önümüzdeki sezon için imza attırmayı planlıyor.



29 yaşındaki oyuncunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yaz transfer döneminde İngiliz The Sun gazetesi, "Fellabahçe" başlığıyla Fellaini'nin, F.Bahçe ile görüştüğünü ileri sürmüştü. Bu arada dün akşam saatlerinde Fellaini'nin İstanbul'da bir otelde olduğu iddia edilerek, bazı görüntüler sanal alemde dolaşmaya başladı. Ancak; Manchester United'ın salı günü oynadığı Benfica maçı kadrosunda yer almayan yıldız futbolcunun bu görüntülerinin İstanbul'da çekilip çekilmediği kesinlik kazanmadı



BU sezon M. United formasıyla 7 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, rakip filelere 4 gol gönderdi. Fellaini, geçen sezon da İngiliz ekibinde 47 resmi maçta görev yapmış, 4 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.