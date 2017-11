Feda etmeye değer

“Başlangıç düdüğünden itibaren üstün olan, net pozisyonlara giren taraf bizdik. Yenik duruma düşmemize rağmen de oyundan hiç düşmedik. Şanssız günümüzdeydik ve galibiyeti kaçırdık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco karşılaşmasının ardından bir hayli üzgündü. Galibiyeti kaçıran taraf olduklarının üzerini çizen tecrübeli hoca, "Başlangıç düdüğünden itibaren üstün olan, net pozisyonlara giren taraf bizdik. Yüksek pas yüzdesiyle de oynadık ama son vuruşlarda etkisiz kaldık. Monaco, beklemediğimiz bir anda golü buldu. Yenik duruma düşmemize rağmen son dakikaya kadar oyundan hiç düşmedik. Beraberlik golünü bulduktan sonra da galibiyet için gerekli her şeyi yaptık. Şanssız günümüzdeydik ve herkesin de gördüğü gibi galibiyeti kaçırdık" ifadelerini kullandı.



BU MAÇI UNUTMALIYIZ

Sözlerine taraftarlara teşekkür ederek devam eden deneyimli teknik adam, müsabaka öncesi tribünleri doldurmaya başladılar. Karşılaşma boyunca da bir an olsun susmadılar ve bize her zamanki gibi itici güç oldular. Artık bu maç geride kaldı. Ligde oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız" açıklamasında bulundu.