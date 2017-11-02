Cumhurbaşkanı Erdoğan Vodafone Park’ta
BEŞİKTAŞ'IN Monaco ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Park'ta tribünden takip etti. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Monaco mücadelesini devlet büyükleri de izledi. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül protokol tribününden, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile birlikte izledi
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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