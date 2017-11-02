Cömert Kartal!

Özellikle Babel ve Quaresma ile önemli pozisyonları cömertçe harcayan Kara Kartal, bu sezon lik kez puan kaybettiği grupta 10 puana yükseldi. Siyah-beyazlı takım, turu 21 Kasım’a bıraktı

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde 3'te 3 yaparak göğsümüzü kabartan Beşiktaş, grubun 4. maçında Monaco'yu ağırladı. Hızlı başladığı mücadelede arka arkaya pozisyona giren Kara Kartal, ilk yarının son dakikasında gelen golle soyunma odasına geride girdi. İkinci 45'e de etkili başlayan Beşiktaş, 53'te kazanılan penaltıyı Avrupa'nın kral golcüsü Cenk ile değerlendirip beraberliği sağladı. Bu dakikadan sonra ataklarını iyice sıklaştıran siyah-beyazlılar, özellikle Babel ve Quaresma ile önemli fırsatları cömertçe harcadı. Beşiktaş, bu sezon grupta ilk kez puan kaybetmesine rağmen 10 puana yükselip üst tura çıkmayı büyük oranda garantiledi.



Yüzde 98'i çıktı Avrupa kupalarında 200. maçını oynayarak ikinci kez 'Dalya' diyen Kartal, toplamda 43. beraberliğini yaşadı. Galibiyeti olmayan Monaco ise birinci torbadan katıldığı grupta son sıraya demir attı. Öte yandan bugüne kadar Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 4 maçında 10 puan toplayan 56 takımın %98'i gruplardan çıkmayı başardı.